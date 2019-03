Reggio Calabria, Dieni (M5S): “Presto l’apertura della nuova caserma dei vigili del fuoco a Monasterace”

23 Marzo 2019 11:01

Reggio Calabria, Dieni: “Si conclude una battaglia durata anni, premiato lavoro sul territorio”

“Il lavoro a favore del territorio premia sempre: finalmente, al termine di una mia personale battaglia durata anni, posso assicurare che presto aprirà la caserma dei vigili del fuoco di Monasterace“. Lo dichiara la portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

“Ieri, a Lamezia Terme – aggiunge la deputata –, il sottosegretario all’Interno Stefano Candiani ha dato precise garanzie in merito alla prossima inaugurazione di un presidio che assicurerà un servizio fondamentale a tutta l’area jonica calabrese. È giusto ricordare che la caserma era stata recentemente ristrutturata, per una spesa di circa 500mila euro, ma il precedente governo, malgrado le mie insistenze, non aveva inteso metterla in funzione, privilegiando altre soluzioni meno urgenti”.

“Aggiungo che il precedente esecutivo aveva escluso la possibilità di attivare il distaccamento di Monasterace, nonostante avesse dato il via libera al potenziamento delle dotazioni organiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco per un ammontare complessivo di 400 unità. Chiaro segno –puntualizza la portavoce del Movimento – del disinteresse in cui quel governo a trazione Pd tenesse la Calabria e le sue zone più isolate”.

“L’attuale governo, invece – continua Dieni –, ha finalmente deciso di dare la risposta tanto attesa e per la quale mi sono personalmente impegnata per mezzo di decine e decine di interrogazioni parlamentari, ispezioni nella struttura, manifestazioni di protesta, incontri istituzionali, denunce pubbliche. Un interessamento al quale, in questa legislatura, si è aggiunto anche quello della senatrice 5 stelle Silvia Vono e che ha avuto il fondamentale supporto degli impagabili attivisti del Movimento 5 Stelle, da anni “in trincea” per l’attivazione della caserma, per la quale hanno anche intrapreso una raccolta firma da cui è emerso il desiderio di maggiore sicurezza da parte di tutti i cittadini”.

“Sento dunque di ringraziare – conclude la parlamentare 5 stelle – tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato e non posso fare a meno di essere soddisfatta per l’esito positivo di una battaglia che in questi anni ho condotto con dedizione e senza risparmio di energie, nell’interesse di una larga area della mia Regione”.

