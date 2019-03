Reggio Calabria: continua la due giorni della Carovana dello Sport che è arrivata in città [FOTO]

21 Marzo 2019 15:33

Reggio Calabria: proseguono gli incontri nell’ambito della Carovana dello Sport Integrato

La Carovana dello Sport Integrato è finalmente approdata a Reggio Calabria. Dopo la presentazione ufficiale a Roma lo scorso 15 marzo, ieri pomeriggio a Palazzo Alvaro si è svolto un incontro pubblico di presentazione della Carta dei Valori dello Sport Integrato. La Carovana dello Sport Integrato è un progetto – pilota nazionale che propone una modalità d’azione sperimentale per promuovere un modo nuovo di leggere la disabilità e favorire l’integrazione sociale attraverso lo sport. Nell’arco di 40 giorni 4 Equipaggi, 72 atleti con e senza disabilità, a bordo dei pulmini della Carovana, attraverseranno lo Stivale accompagnati da educatori e volontari in ogni Regione italiana, per promuovere l’accoglienza delle diversità.

Questa mattina presso la pista di pattinaggio “P. Labate” del Parco Caserta di Reggio Calabria, si è svolta una partita di Football Integrato e in questi minuti a Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, in Sala “F. Monteleone” si sta svolgendo un incontro formativo per docenti e operatori del settore sportivo, sociale e socio-sanitario sullo Sport integrato e la Carta dei valori.

La marcia dei pulmini della solidarietà toccherà poi Basilicata (Marsicovetere, 22 e 23 marzo), Puglia (Brindisi, 24 e 25 marzo), Campania (Napoli, 26 e 27 marzo), Molise (Riccia, 28 e 29 marzo), Abruzzo (Pescara, 30 e 31 marzo), Marche (Ascoli Piceno, 1 e 2 aprile), Emilia Romagna (Vignola, 3 e 4 aprile), Veneto (Vigasio, 5 e 6 aprile), Friuli Venezia Giulia (Lignano Sabbiadoro, 7 e 8 aprile), Trentino Alto Adige (Cavalese, 9 e 10 aprile), Lombardia (Meda, 11 e 12 aprile), Piemonte (Torino, 13 e 14 aprile), Valle d’Aosta (Point-Saint-Martin, 15 e 16 aprile), Sardegna (Sennori, 3 e 4 maggio), Liguria (Quiliano, 5 e 6 maggio), Toscana (Serravalle Pistoiese, 7 e 8 maggio) e Umbria (Narni, 9 e 10 maggio).

Dopo quasi due mesi di viaggio, 6.000 km percorsi, 20 città italiane toccate, quattro equipaggi a darsi il cambio, la Carovana rientrerà a Roma il 13 maggio per festeggiare insieme durante l’evento del 14 maggio “Bentornata carovana”. Alla manifestazione finale saranno presenti tutti gli equipaggi che, insieme alle delegazioni degli studenti di tutte e 20 le Scuole partecipanti, consegneranno nelle mani del Presidente Nazionale C.S.E.N., Francesco Proietti, la Carta dei Valori dello Sport Integrato che recherà le sottoscrizioni ufficiali dei valori della solidarietà, dell’integrazione, dell’uguaglianza e della responsabilità sociale sanciti dalla Carta.

