Carnevale a Reggio Calabria: sfilata di mascherine degli alunni della Scuola Primaria del Plesso “Collodi”

6 Marzo 2019 22:14

Si è concluso il Carnevale con l’allegra sfilata di mascherine che ha visto protagonisti gli alunni della Scuola Primaria del Plesso “Collodi” dell’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua della nostra città. La manifestazione, fortemente voluta dal Dirigente Scolastico dott.ssa Mariantonia Puntillo, ha visto protagonisti gli alunni della Scuola Primaria che, accompagnati dai loro docenti, hanno sfilato allegramente dalla loro scuola fino al centro sportivo S. Agata dove sono stati accolti da alcuni membri dello staff tecnico-atletico della Reggina Calcio. Una bella allegra manifestazione che ha dato un tocco di colore e di allegria alla parte sud della città, zona nella quale sorge il Plesso Collodi. Un simbolo importante ed uno stimolo anche di tipo motivazionale è stato offerto così a tutti gli alunni che si sono prodigati insieme alla loro Dirigente sempre attenta ai bisogni educativi della sua popolazione scolastica, ai loro docenti, alle loro famiglie e allo staff tecnico-atletico della squadra del cuore della città, nella riuscita di questo evento facendo rivivere ai giovani studenti, momenti di svago, di divertimento e di sana spensieratezza unendo in un grande connubio, attività ludica e didattica. Le manifestazioni per il Carnevale sono poi proseguite nell’Aula Magna della stessa scuola, gli alunni della Scuola Secondaria e gli alunni della Scuola Primaria si sono esibiti, guidati magistralmente dai docenti di indirizzo musicale, in canti, balli e scenette dando vita ad una esilarante Corrida di “Mascherine allo sbaraglio” divertendosi e vivendo ancora una volta, momenti di festa ed allegria.

