Reggio Calabria: carri e sfilata in maschera, al via il Gran Carnevale di Rosarno

2 Marzo 2019 17:14

Reggio Calabria: torna il Gran Carnevale di Rosarno

Domenica tre Marzo si terrà la terza edizione del Gran Carnevale di Rosarno. Un appuntamento ormai fisso per la Piana intera che nel corso delle prime due edizioni ha visto la partecipazione di migliaia di persone.

Dopo anni di assenza dalla Cittadina della Piana la sfilata di carri allegorici è tornata, fortemente voluta dall’attuale Amministrazione Comunale e realizzata grazie all’impegno ed alla passione di associazioni, volontari e scuole, nel 2017, riscuotendo anno dopo anno sempre più successo.

La sfilata inizierà alle ore 15.00 con partenza da Piazza Calvario e dopo aver attraversato le più centrali vie cittadine giungerà a Piazza Duomo dove la festa proseguirà con musica, intrattenimento, area ristoro e giochi.

“Il Carnevale è la festa più amata dai più piccoli e quella dove anche i più grandi per un giorno possono tornare bambini. Far sì che le famiglie rosarnesi non siano più costrette a peregrinare nei paesi limitrofi per trascorrere un giorno di festa, è per noi motivo di grande soddisfazione – dichiara il Sindaco Idà – . Far rivivere la nostra Città, è un obiettivo che siamo riusciti a realizzare grazie ai tanti volontari, alle associazioni ed alla società civile, a loro a nome di tutti va il mio grazie”.

