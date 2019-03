Reggio Calabria, grave carenza idrica: “da 3 giorni rubinetti a secco nel centro storico, situazione insostenibile”

5 Marzo 2019 15:36

Reggio Calabria: rubinetti a secco nel centro storico, parecchi disagi

Dell’emergenza idrica che in questi giorni crea disagi alla popolazione si fa portatore Nuccio Pizzimenti esponente politico di Forza Italia, l’azzurro dichiara che: “Da 3 giorni manca l’acqua dai rubinetti nelle case, negli uffici, e nelle attività commerciali anche al “Centro Storico” del Comune di Reggio Calabria – a parere di Pizzimenti – la situazione è insostenibile: ”Per tanto chiediamo l’immediato intervento del Sindaco della “Svolta Falcomatà” per risolvere con urgenza la problematica in oggetto”.

Conclude Nuccio Pizzimenti: “il giovane Sindaco Giuseppe Falcomatà dovrebbe smettere di dare comunicazioni mendaci, che offendono e mortificano la popolazione. Una domanda nasce spontanea: L’acqua della Diga del Menta che fine ha fatto ?”.

