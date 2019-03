13 Marzo 2019 23:19

Reggio Calabria, ecco le parole di Belle Grillo su Zingaretti al Teatro Cilea

“Come si fa a capire questo ‘nuovo Zingaretti’? Che se fai l’analisi logica di quello che dice, non ha i congiuntivi. I verbi li mette un po’ qui e un po’ la’. Si ferma, fa una frase, poi la ricompone e incolla ciò che dice con principi che non c’entrano. E’ veramente la paranoia e noi recepiamo il 30-40 per cento di quello che dice“. Lo ha detto a Reggio Calabria Beppe Grillo nel corso del suo spettacolo “Insomnia – Ora dormo!” al Teatro Cilea.

