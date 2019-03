Reggio Calabria, Beppe Grillo al Teatro Cilea: “vi propongo di quotare la ‘Ndrangheta in borsa, come hanno fatto in Giappone con la yakuza”

13 Marzo 2019 22:07

Beppe Grillo al Teatro Cilea di Reggio Calabria: ecco cos’ha detto sulla ‘Ndrangheta

“In Giappone hanno azzerato la violenza della yakuza, la ‘ndrangheta giapponese, quotandola in borsa. Vi propongo di quotare la ‘ndrangheta in borsa“. Lo ha detto stasera Beppe Grillo nel suo spettacolo “Insomnia” al Teatro Cilea di Reggio Calabria. “Se la quotiamo – ha proseguito – dovrebbe riorganizzarsi e creare valore. Oggi fattura 52,6 miliardi di euro all’anno, dipendenti 380 famiglie. Un giro d’affari che corrisponde al 3,4% del Pil, se lo inseriamo nel Pil tutti ne avremmo giovamento“. “Viviamo in tempi – ha poi aggiunto – in cui un pazzo può venirvi a dire di quotare in borsa la ‘ndrangheta…“.

Beppe Grillo è tornato stasera a parlare di Calabria e reddito di cittadinanza nel suo spettacolo “Insomnia” al Teatro Cilea di Reggio. Dopo le polemiche suscitate ieri al teatro di Catanzaro, dove aveva detto “o lavorate in nero o siete della ‘ndrangheta”, stasera ha riproposto la battuta ma in questi altri termini: “A Dinami (in provincia di Vibo Valentia, ndr) nemmeno una domanda del reddito di cittadinanza, allora come fanno? O sono in nero, o sono mischiati col sistema, che e’ un sistema perverso”.

