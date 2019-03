Moda, musica e spettacolo: a Reggio Calabria nasce la “Bellatrix Association”

17 Marzo 2019 10:18

Inaugurata a Reggio Calabria la “Bellatrix Association”: casting aperti già da oggi pomeriggio

Si è svolta ieri sera nella sede di via Italia n. 24 l’inaugurazione di “Bellatrix Association”, l’Associazione nata grazie all’impegno e alla dedizione profuso dal Presidente Maria Nucera.

Allestimento meraviglioso, tanta musica e grande partecipazione all’esordio, tutto questo fa presagire un futuro ricco di successi per un’associazione che nasce con l’obiettivo primario di organizzare corsi di formazione nell’ambito dello spettacolo, della moda, della musica, ma non solo… Da qui in avanti le sorprese saranno tante.

Appuntamento già da oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 sempre in sede con l’apertura dei casting.

Valuta questo articolo