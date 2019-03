5 Marzo 2019 22:56

Reggio Calabria: pubblicato il Bando del Premio Rhegium Julii 2019 con le Sezioni Poesia singola, silloge e racconto

Pubblicato il Bando del Premio Rhegium Julii 2019 per l’inedito con le Sezioni Poesia singola, silloge e racconto. Tutti i poeti e gli scrittori interessati possono partecipare inviando cinque copie delle proprie opere inedite e mai premiate in altri concorsi (una firmata dall’autore con le proprie generalità e l’indirizzo di posta elettronica) all’indirizzo Circolo Culturale Rhegium Julii 239, (89125) Reggio Calabria. Tutte le opere devono pervenire, pena l’esclusione, entro il 29 giugno prossimo. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 26 agosto prossimo, alle ore 21.15, presso il Circolo del Tennis « Rocco Polimeni. Sono previsti premi di e 300,00 per le sezioni poesia e racconto mentre per la silloge è prevista la pubblicazione dell’opera. Il Premio Rhegium Julii per l’inedito, si svolge ininterrottamente da ben 51 anni ed è una finestra importante attraverso la quale tutti di creativi del Paese possono confrontare il proprio livello qualitativo per poi proporsi ai più alti livelli.

Rhegium Julii Premio Letterario, il bando

