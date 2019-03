Reggio Calabria, l’avvocato Ciccio Meduri aderisce a Forza Italia e ringrazia Checco Cannizzaro

14 Marzo 2019 15:05

Adesione a Forza Italia dell’Avvocato Ciccio Meduri

“Forza Italia continua ad arricchirsi di energie nuove e il suo disegno politico di governance del territorio all’insegna di una radicalità con la propria comunità sempre più marcata ed una capillarità ormai ben definita, prende forma sempre più. L’azione di rinnovamento intrapresa assieme ai colleghi Marco Siclari e Maria Tripodi, in piena sintonia con la Coordinatrice Regionale Jole Santelli oggi registra una nuova spinta in avanti, grazie all’adesione del noto avvocato Francesco Meduri, serio professionista del foro reggino”. Lo afferma in una nota il Coordinatore di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

“Sempre interessato alle dinamiche della città ed attivamente partecipe alle scelte politiche del Cdx, il giovane professionista ha scelto di schierarsi con Forza Italia per meglio servire la propria comunità in quelli che saranno gli impegni futuri che l’attendono. Sono certo che il contributo umano e professionale del brillante avvocato, ci aiuterà a delineare sempre più quel processo di rinnovamento dettato dal Presidente Berlusconi e che, come ho già avuto modo di ribadire in precedenti occasioni, risulta essere indispensabile per un cambio di passo ormai indifferibile sull’intero territorio, provinciale e nazionale. All’avvocato Meduri, quindi, a nome del Partito il caloroso benvenuto nella grande famiglia di Forza Italia, con l’augurio sincero, di mettere in campo tutta l’esperienza giuridica ed umana che contraddistinguono da sempre il suo agire quotidiano, generoso e disinteressato, sempre pronto e disponibile nei confronti del prossimo”.

“Trasmigrare da una realtà familiare e ovattata come “Fratelli d’Italia” in una più grande e organizzata come Forza Italia, non è stata una decisione facile, afferma l’Avv. Francesco Meduri. Ma, pienamente convinto di poter fare bene e poter dare tanto, ho deciso di misurarmi. Grazie a Francesco Cannizzaro che sta mettendo in campo un progetto politico nuovo ed entusiasmante che non può che affascinare”.

