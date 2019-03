Reggio Calabria, arrestato 32enne ghanese che molestava i clienti di un negozio: già nel 2013 era stato protagonista di lesioni personali [NOME, FOTO e DETTAGLI]

30 Marzo 2019 17:45

Controllo del territorio finalizzato prevenzione e repressione dei reati in genere

Giovedì scorso, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, i Carabinieri della Stazione di Gioia Tauro hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino extracomunitario, YAW Robert, ghanese 32enne, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione pena emesso il 13 febbraio scorso dalla Procura della Repubblica di Locri.

L’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta d’intervento pervenuta al numero di emergenza 112, con la quale l’addetto alla sicurezza di esercizio commerciale gioiese ha segnalato la presenza di un uomo intento a molestare i clienti. Giunti sul posto, i militari hanno avviato le procedure di identificazione dell’uomo, privo di documenti di riconoscimento, poi proseguite presso gli uffici della Compagnia Carabinieri con le operazioni foto-segnalamento, all’esito delle quali è risultato destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura di Locri nel mese di febbraio 2019. Il ghanese, infatti, dovrà scontare oltre sette mesi di reclusione in carcere in quanto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, per fatti commessi a Locri nel mese di giugno 2013.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria- Arghillà.

