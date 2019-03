Reggio Calabria: approvato il Bilancio di Previsione 2019 a Roccaforte

30 Marzo 2019 09:16

Reggio Calabria: il Consiglio Comunale di Roccaforte del Greco, presieduto dalla Presidente, Antonia Chilà, ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021

“Nella seduta di mercoledì 27 Marzo 2019 il Consiglio Comunale di Roccaforte del Greco, presieduto dalla Presidente, Antonia Chilà, ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021, insieme all’aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione), al programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e all’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici. Relativamente all’importante documento economico-finanziario dell’Ente qual è il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2019, pluriennale 2019/2021 e allegati, si evidenzia che, dopo approfondita discussione all’interno del civico consesso, è stato approvato all’unanimità. L’Amministrazione Comunale di Roccaforte per il 5° anno consecutivo ha deciso di non aumentare la tassazione, che resta invariata a un livello che già era decisamente più basso rispetto ad altre realtà analoghe. Non viene infatti prevista alcuna variazione alle tariffe Imu, Tari, Tasi, addizionale Irpef, pubblicità/affissioni e Tosap“, è quanto scrive il sindaco Domenico Penna. “In un contesto – prosegue- di continua difficoltà da parte delle famiglie l’Amministrazione Comunale ha cercato di non gravare ulteriormente su di loro cercando di continuare a garantire i servizi nonostante i sempre minori trasferimenti che gli enti locali ricevono dal Governo centrale. In un comune come quello di Roccaforte del Greco (pochi abitanti e territorio vastissimo), con poche entrate, costi alti dei servizi e delle manutenzioni tutto ciò è stato possibile grazie ad una ricognizione attenta e puntuale delle voci di bilancio. Oltre al bilancio il Consiglio Comunale ha approvato, sempre all’unanimità, anche il D.U.P., Documento Unico di Programmazione strettamente collegato al bilancio di previsione nel quale sono indicati gli indirizzi strategici dell’Ente in armonia anche con gli obiettivi di finanza pubblica e il programma triennale delle Opere Pubbliche. Con la programmazione del triennio 2019 –2021 nel Bilancio di previsione triennale, nel programma triennale delle opere pubbliche e nello stesso DUP è stata prevista la realizzazione di significativi interventi”, conclude.

