Reggio Calabria, si amplia la nuova tendopoli di San Ferdinando: il 6 lo sgombero della vecchia

2 Marzo 2019 14:01

Reggio Calabria, in smantellamento della vecchia struttura della tendopoli di San Ferdinando

E’ fissato per il 6 marzo l’avvio delle operazioni di sgombero e smantellamento della tendopoli per migranti di San Ferdinando dove negli ultimi anni ci sono stati tre incendi che hanno provocato altrettanti morti. In vista dello smantellamento della vecchia struttura, la Protezione civile sta montando al’interno del nuovo sito 36 nuove tende di otto posti ciascuna che serviranno ad accogliere parte dei migranti che vivono attualmente nel vecchio agglomerato. Per i migranti che non riusciranno a trovare posto nella nuova tendopoli e’ previsto il trasferimento in Cas o Sprar della regione. Gli aspetti tecnici dell’operazione di sgombero sono stati definiti nel corso di una riunione tecnica nella Questura di Reggio Calabria presieduta dal questore Raffaele Grassi. Alle operazioni, insieme a polizia, carabinieri e guardia di finanza, parteciperanno unita’ del Genio dell’Esercito, dei vigili del fuoco, dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria e della Protezione civile.

Valuta questo articolo