Reggio Calabria: il 7 aprile la giornata Nazionale del Fiocchetto Verde per l’informazione sulla chirurgia bariatrica

28 Marzo 2019 18:03

Reggio Calabria: si svolgerà il 7 Aprile prossimo la 5ª Giornata Nazionale del Fiocchetto Verde per la sensibilizzazione e l’informazione sulla chirurgia bariatrica

Si svolgerà il 7 Aprile prossimo a Reggio Calabria la 5ª Giornata Nazionale del Fiocchetto Verde per la sensibilizzazione e l’informazione sulla chirurgia bariatrica e per diffondere un messaggio di fiducia che “l’obesità si può vincere”. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione ADAOBA della città dello Stretto. All’evento interverranno: il dott. Nicola Agostini, esperto di chirurgia bariatrica, il Dott. Antonino Posterino, anestesista, lo psichiatria Crucitti, la psicologa Marino, la dott.ssa Monica Sciacca, i nutrizionisti Maria Tomasello e Giuseppe Chindemi, la dott.ssa Carla Mostratisi.

Il simbolo della giornata Giornata Nazionale per la lotta all’obesità è appunto il “fiocchetto verde”: verde come la speranza di uscire dall’isolamento, di informare sul riconoscimento dell’obesità come vera e propria malattia, di uscire dallo stigma del “ciccione per colpa” e non per malattia e di rieducare l’ex-obeso alla socialità e alla cura di sè. Come lo scorso anno verrà organizzato un pranzo per informare le persone ed per sostenere i pazienti che sempre più spesso hanno bisogno di un contatto “meno formale” con i professionisti.

Esistono tanti gruppi di sostegno on line in primis “chirurgia Obesità CO2” della madrina del Fiocchetto Verde, Daniela De Maggi, gruppo “Rinascere Farfalla vincere l’obesità si può Calabria” amministrato da Eliana Romeo e Lucia Capuano, i quali sono dei punti di riferimento che si impegnano giornalmente con passione e amore all’organizzazione dell’evento e nel sostenere passo passo chi si avvicina a questo percorso. E’ stato formato da Eliana Romeo anche un gruppo di condivisione, di sostegno, di accoglienza, un punto di riferimento per la zona di Reggio Calabria oltre al gruppo formato su Whatsapp dove c’è sostegno diretto e istantaneo con con tutti quello che ne hanno bisogno.

Valuta questo articolo