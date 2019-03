Reggio Calabria, 42enne napoletano in fuga dopo aver bruciato l’ex moglie. Salvini: “è uno stronzo che deve stare in galera finché vive”

12 Marzo 2019 20:28

Reggio Calabria, il Ministro Salvini interviene commentando in modo molto duro la fuga del 42enne napoletano che stamattina ha bruciato l’ex moglie in via Frangipane dandosi alla fuga

“Quello stronzo, quando ci vuole ci vuole, deve stare in galera finché vive“: lo ha detto il Ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, al PalaSassi di Matera in un comizio in vista delle Regionali lucane del prossimo 24 marzo. Salvini ha fatto riferimento all’uomo che, a Reggio Calabria, ha dato fuoco all’auto della ex moglie mentre la donna era a bordo: “Uno stronzo del genere – ha detto Salvini – non deve uscire dalla galera finché campa. Un personaggio del genere deve marcire in galera“.

