Reggio Calabria: il 30 marzo iniziativa sui borghi calabresi

26 Marzo 2019 22:00

Reggio Calabria: il 30 marzo evento dal titolo “Il recupero e la valorizzazione degli antichi borghi calabresi, un contributo socio-economico”

I Borghi storici costituiscono per la Calabria un capitale da trasformare in vantaggio competitivo attraverso investimenti orientati a qualificare i contesti urbani anche ai fini di un’offerta turistica di qualità e a supportare la creazione di nuove attività economiche e culturali orientate a sviluppare nuovi prodotti turistici rivitalizzando i territori. Conoscere e valorizzare quello che è stato considerato il più grande patrimonio che questa terra possiede. Caratterizzati dall’autenticità e unicità, tradizione e genuinità, sono diventati “luoghi” di sperimentazione di nuove forme di ospitalità diffusa, destinati a un target di qualità, lontano dagli schemi del turismo di massa e più prossimo al cosiddetto “turismo lento”, a cui è dedicato il 2019. Un potenziale senza dubbio inespresso che va promosso soprattutto a livello internazionale ed è in questa ottica che l’Associazione Calabria Attiva ha inteso organizzare un evento dal titolo “Il recupero e la valorizzazione degli antichi borghi calabresi, un contributo socio-economico”. L’evento sarà il 30 Marzo dalle ore 9.30 Presso Hotel Excelsior di Reggio Calabria.

