Reggina, adesso puoi ricominciare a sognare: ecco la nuova classifica, domenica 31 marzo trasferta fondamentale a Rieti

24 Marzo 2019 20:08

Serie C girone C, la Reggina torna a sognare i playoff: ecco la nuova classifica dopo la 30ª giornata

La Reggina può ricominciare a sognare. Il sonoro 3-0 inflitto oggi pomeriggio al Granillo al Catania rilancia gli amaranto verso la zona playoff, che dista ancora 5 punti ma è a questo punto raggiungibile anche perchè gli amaranto hanno altri 3 punti in cassaforte per la partita contro il Matera che verrà vinta a tavolino, e confidano nella restituzione di almeno 2 punti della pesante penalizzazione (-8) che pesa sulla classifica della squadra come un macigno. Domenica prossima c’è una trasferta molto importante a Rieti: contro la squadra laziale un’altra vittoria si rivelerebbe provvidenziale per riavvicinare la Reggina a quel tanto agognato decimo posto che significherebbe giocarsi gli spareggi per la serie B.

Ecco la nuova classifica:

Juve Stabia 63 (1 partita in meno) Trapani 61 Catania 57 Catanzaro 54 (1 partita in meno) Potenza 46 Viterbese 41 (2 partite in meno) Virtus Francavilla 42 Casertana 41 Vibonese 41 Monopoli 41 Cavese 40 (1 partita in meno) Sicula Leonzio 39 (1 partita in più) Rende 37 (1 partita in più) Reggina 36 Siracusa 29 Rieti 28 (2 partite in meno) Bisceglie 28 (1 partita in più) Paganese 13 Matera escluso dal campionato

Penalizzazioni: Reggina -8, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani, Rende e Siracusa -1.

Domani sera: Juve Stabia-Rieti.

Prossimo turno (Domenica 31 Marzo): Virtus Francavilla-Potenza (anticipo di sabato 30), Cavese-Catanzaro, Rieti-Reggina, Trapani-Viterbese, Vibonese-Paganese, Bisceglie-Juve Stabia, Casertana-Rende, Sicula Leonzio-Siracusa, Matera-Monopoli (0-3 a tavolino). Riposa: Catania.

Recupero: Mercoledì 3 Aprile si disputerà Catania-Viterbese.

Valuta questo articolo