Reggina, Gallo sbotta dopo l’ennesima brutta figura: “comincio a stancarmi… anzi sono proprio stanco, veramente stanco”

10 Marzo 2019 22:00

Reggina, amarezza da parte di Luca Gallo dopo l’ennesima brutta figura della squadra. Su Twitter lo sfogo del presidente: “comincio a stancarmi”

C’è delusione in casa Reggina dopo l’ennesima brutta figura: il pareggio di oggi contro la Paganese allontana sempre di più gli amaranto dalla zona play off di Serie C utile per tentare il salto in B. La squadra dimostra evidenti limiti di gioco e carattere: da ben cinque partite non vince e qualche nuovo acquisto non sembra all’altezza delle ambizioni della società. Il presidente Luca Gallo affida a Twitter la sua amarezza per i risultati che non arrivano: “comincio a stancarmi… anzi sono proprio stanco… veramente stanco”. Mister Drago è già in bilico?

