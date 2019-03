Reddito di cittadinanza e quota cento: incontro pubblico a Reggio Calabria su requisiti e tempistica

16 Marzo 2019 19:15

Reddito di cittadinanza e quota cento, requisiti e tempistica: a Reggio Calabria l’incontro pubblico organizzato dal circolo Reggio Sud

“La missione di un circolo politico/culturale o di una sezione, che dir si voglia, è quella di confrontarsi ed informare il territorio sulle questioni attuali dando anche risposte ai tanti cittadini che su quelle questioni hanno dubbi o sono bisognosi di approfondimenti”. Per questi motivi il circolo “Reggio Sud” di Liberi e uguali-art.1 , ha organizzato un incontro pubblico sull’attualissimo tema del “reddito di cittadinanza” e “quota cento” . Due manovre stabilite dal decreto legge del 17 gennaio 2019 dal Consiglio dei Ministri, che fanno discutere ma sopratutto che creano grande confusione tra i possibili aventi diritto.

Per spiegare meglio i requisiti, la tempistica ma anche i pro ed i contro dei due provvedimenti, Lunedì 18 Marzo alle ore 18 presso la sede del circolo in via sbarre centrali 318 (accanto Chiesa Itria) interverranno il Presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria Demetrio Delfino, il direttore del Caaf Cgil Reggio-Locri, Roberto Diano e Carmelo Gullì dello Spi Cgil Reggio-Locri.

“Sarà quindi l’occasione per approfondire alcuni temi ancora poco chiari rispetto ai due provvedimenti del Governo ma anche per una riflessione politica sui temi stessi. I cittadini potranno chiedere delucidazioni e partecipare attivamente alla discussione. Un incontro/confronto utile a quanti vorranno essere presenti”.

