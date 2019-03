Reddito di cittadinanza, Beppe Grillo a Catanzaro: “la Calabria è strana, lavorate in nero o siete tutti della ‘ndrangheta”

12 Marzo 2019 22:36

Beppe Grillo a Catanzaro: “in Calabria poche domande per il reddito di cittadinanza”

“La Calabria e’ una terra strana”, e Beppe Grillo all’inizio del suo spettacolo ‘Insomnia’ al Teatro Politeama di Catanzaro spiega perche’: “La Calabria – dice infatti – e’ la regione che ha fatto meno domande per il reddito di cittadinanza. C’e’ il paese piu’ povero d’Italia, che si chiama Dinami, e a Dinami neanche una domanda di reddito di cittadinanza. E allora non rompetemi piu’ i c…i perche’ o lavorate in nero o siete tutti della ‘ndrangheta”. “Va bene? Cominciamo bene?“, ha aggiunto Grillo, che ha aperto lo spettacolo parlando in dialetto calabrese.

