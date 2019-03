5 Marzo 2019 22:36

Partirà il 30 aprile il tour di Raf e Umberto Tozzi

Dal 30 aprile Raf e Umberto Tozzi saranno in tour per la prima volta insieme nei principali palasport italiani. ‘Raf Tozzi’ tour partira’ da Rimini per toccare poi Reggio Calabria il 3 maggio, Acireale il 4 maggio, Bari il 6 maggio, Eboli il 7 maggio, Ancona il 9 maggio, il 13 maggio Milano, il 16 maggio Firenze, il 18 Roma, il 22 Bologna, il 23 Treviso, il 24 Brescia e il 25 maggio Torino.

