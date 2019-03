Sicilia, Governo Musumeci battuto su quote rosa nelle giunte comunali. Micciché: “Brutta pagina all’Ars, per colpa del M5S”

27 Marzo 2019 19:29

Sicilia, a Sala d’Ercole con voto segreto passa l’emendamento soppressivo del M5s. Miccichè: “un emendamento dei 5 Stelle ha proibito la rappresentanza delle donne nelle giunte comunali”

Passa, con voto segreto, l’emendamento M5s che ha soppresso l’articolo 1 del disegno di legge ‘Norme in materia di composizione della giunta comunale e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la carica di assessore comunale‘. Il Governo Musumeci in Sicilia è quindi stato battuto all’Ars sulla norma che prevedeva l’obbligo del 40% di presenza delle donne nelle giunte comunali. Il testo prevedeva, tra l’altro, che “nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la giunta è composta in modo da garantire almeno il 40 per cento della rappresentanza di genere”.

Amaro il commento del presidente Ars Micciché a margine della votazione: “Una brutta pagina quella scritta oggi: un emendamento dei 5 Stelle ha proibito la rappresentanza delle donne nelle giunte comunali“. “Il Movimento 5 stelle, nel caso in cui l’articolo 1 non fosse stato soppresso, aveva presentato un ulteriore emendamento soppressivo del comma 4, che prevedeva la rappresentanza di entrambi i generi nelle giunte“.

