Messina, nasce l’Associazione calcistica Quantum: parteciperà al Campionato Msp

3 Marzo 2019 09:54

I ragazzi di Giordano sono già in fase di rodaggio: parteciperanno alla prossima stagione del campionato Msp della Provincia di Messina

Il campionato MSP della Provincia di Messina, potrà contare, per la prossima stagione, sull’ingresso ufficiale di un altra compagine calcistica: Quantum. In realtà i ragazzi di Mikael Giordano, responsabile della squadra, sono già in una fase di rodaggio, partecipando al torneo Pro Soccer dove sono entrati in corsa sotto la denominazione Rappresentativa MSP. Le parole di Giordano:

“Dopo tantissimo tempo impiegato per ricerche , chiamate e messaggi, sono onorato di presentarvi la mia squadra composta non da campioni ma da amici, al di là dei risultati, richiami, panchine e qualche battibecco voi siete il mio orgoglio e il risultato del tempo che impiego per questo progetto. Grazie a tutti voi”.

Ecco alcuni nomi:

Giacomo Pellegrino Lillo Augliera,Tomasello Salvo, Giuseppe Miceli, Giuseppe D’Agostino, Enzo La Rosa, Lucchesi Gianpaolo, Elio Crocè Natale, Arena Davide, Arena Bonsignore, Mario Salvatore, Briguglio Roberto, Ciccio Zocco, Salvatore Costa, Giuseppe Napoli, Piero Arigò Paolo De Vita, oltre ovviamente a Giordano (presidente – giocatore).

