Reggina, Gallo presenta il nuovo pullman amaranto: “ringrazio Ancelotti, tra 10 giorni novità importanti anche per il Granillo” [FOTO e VIDEO]

2 Marzo 2019 20:40

Reggio Calabria, ecco il nuovo pullman amaranto. Gallo: “Novità importanti per il Granillo”

Una folla di tifosi questo sera è accorsa al Granillo di Reggio Calabria per accogliere il nuovo gioiello targato amaranto, che porta la firma del primo dirigente del Club. Il nuovo pullman della Reggina è il primo regalo di Luca Gallo alla squadra e ai tifosi. Il gioiellino della squadra, griffato Mercedes, è stato studiato e sviluppato dal presidente della società: sulla fiancata il marchio che rappresenta l’identità amaranto. Ad accogliere il nuovo pullman insieme ai tifosi non poteva mancare presidente Gallo.

“Il mio sogno è che tutta la città si colori di amaranto”– ha detto Gallo ai microfoni- Da quando sono venuto qui ci sono tanti tifosi, io non ho fatto nulla. La Reggina è la gente che la ama, la gente che viene qui. Io sono solo un tramite, se la squadra non ha risultati sportivi non andiamo da nessuna parte. Attualmente- ha assicurato il presidente– la Reggina è molto forte, è una società risanata dal punto di vista economico. Ho sentito una dichiarazione di Carlo Ancelotti che vorrebbe vedere la Reggina risalire, lo ringrazio tanto. È bello che uno come lui inizi a parlare della Reggina. Oggi ho visto la Beretti, che squadrone! È una bella squadra, è un vivaio che deve avere un posto dove giocare“. L’11 marzo ci sarà una bella novità anche per lo Stadio e a svelare qualche dettaglio è lo stesso Gallo: “Verrà qualcuno a vedere il Granillo. Ho cercato nuove risorse per la società, che devono venire dalla Calabria. Si potranno fare grandi cose”.

