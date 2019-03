Progetto hub per la stazione di Messina, colpo di spugna dell’Amministrazione. Sbotta CMdB: “Giunta De Luca pioniera di un ritorno al Medioevo”

13 Marzo 2019 16:11

Cambiamo Messina dal Basso: “La progettazione sostenibile non è nei piani dell’Amministrazione De Luca”

“Questa amministrazione non ha a cuore la progettazione sostenibile”-è questo il commento del Movimento Cambiamo Messina dal Basso in merito alla rimodulazione del Pon Metro per Messina, con la quale l’amministrazione ha scelto di accantonare il progetto hub per la stazione centrale. Il progetto era stato fortemente sostenuto dall’Amministrazione Accorinti, co l’ex vicesindaco Cacciola in testa. Ecco cosa dichiara oggi il movimento:

“Avevamo la possibilità di rendere la Stazione Centrale di Messina, grazie al progetto Hub, un punto strategico per i trasporti in tutta la Sicilia, con “un progetto condiviso che definisca gli interventi di upgrading infrastrutturale e tecnologico, per l’incremento dell’offerta intermodale della stazione di Messina Centrale, una delle più importanti della Sicilia, che collega la città con i principali assi ferroviari dell’Isola. Il progetto mirava a rafforzare lo scambio modale, attraverso un nuovo terminal per il trasporto su gomma, parcheggi dedicati e nuovi percorsi ciclo-pedonali.

Grazie all’attenzione di questo piano, la zona limitrofa interessata dall’attuale degrado, avrebbe potuto avere una vita nuova e soprattutto sostenibile.

E invece, cosa fa l’Amministrazione De Luca a riguardo? Rimodulando il PON Metro, tramite l’Ass.ra Carlotta Previti, cancella tutto con un colpo di spugna, senza sentirsi in dovere di dare una giustificazione né tantomeno una proposta alternativa.

Forse il motivo è investire nel potenziamento del settore privato, in barba ai cittadini e a vantaggio dei soliti?

Oppure, fregandosene della sostenibilità, agire nella totale improvvisazione come già dimostrato dalla folle promessa elettorale di sostituire l’attuale linea tramviaria con un assurdo progetto di “tram volanti” rivelatosi poi una truffa di una società fantasma?

Qualsiasi motivo ci sia alla base, una cosa la possiamo dire: anziché perseguire l’obiettivo di un rinascimento culturale, economico ed ecosostenibile, la città di Messina, grazie a De Luca e la sua Giunta, è pioniera nel tentativo di tornare al Medioevo”.

Valuta questo articolo