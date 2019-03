3 Marzo 2019 22:44

Primarie Pd: sono stati oltre 70 mila i votanti in Calabria. Le operazioni elettorali si sono concluse regolarmente nei seggi allestiti in tutta la regione

Primarie Pd- Sono state 70 mila i calabresi che si sono recate ai seggi per votare il nuovo segretario dei Dem. Le operazioni elettorali si sono concluse regolarmente nei seggi allestiti in tutta la regione. Unica eccezione Cassano allo Jonio, dove il seggio è stato chiuso per il forfait dato da due scrutatori. Soddisfazione da parte dei vertici del partito democratico calabrese.

Valuta questo articolo