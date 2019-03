Primarie Pd, Renzi: “chiunque vinca non tema una mia guerriglia”

2 Marzo 2019 13:00

Primarie Pd, Renzi: “chiunque vinca le primarie non dovrà temere da parte mia alcuna guerriglia come quelle che io ho subito”

Primarie Pd-La macchina organizzativa del Partito Democratico sta lavorando per le primarie di domani, domenica 3 marzo, dove in circa sette mila tra seggi e gazebo di tutta Italia si voterà per la scelta del nuovo segretario del Partito democratico. I candidati sono tre: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. “Chiunque vinca’ le primarie ‘non dovrà temere da parte mia alcuna guerriglia come quelle che io ho subito. Alcuni media dicono che si deve andare a votare contro Renzi. Io penso che sia il riflesso condizionato di chi a sinistra combatte da sempre il Matteo sbagliato”. Lo scrive sulla sua E-news Matteo Renzi.

Primarie Pd: ecco come e dove si vota per scegliere il nuovo segretario [INFO, FOTO, DETTAGLI]

Valuta questo articolo