“Il presente siamo noi”: i Giovani per Zingaretti chiudono la campagna per le primarie PD a Messina

2 Marzo 2019 18:24

Primarie PD a Messina: il Comitato Piazza Grande conclude la campagna a sostegno di Zingaretti segretario

Si è tenuto venerdì 1 marzo l’ultimo incontro della campagna delle primarie del Partito Democratico. Il “Comitato Piazza grande”, a sostegno di Nicola Zingaretti Segretario, ha dato l’opportunità alle giovani generazioni di confrontarsi.

Ad aprire l’iniziativa Massimo Parisi, Segretario provinciale dei “GD”: “Prima di iniziare un pensiero per le famiglie messinesi che oggi si aspettavano giustizia. Piangiamo i nostri morti, oggi più di ieri; una cicatrice accompagnerà la nostra Città, anni di indagine sulla tragedia di Giampilieri non hanno portato ad alcun colpevole. Abbiamo lasciato i criminali impuniti, non abbiamo dato giustizia alle famiglie delle vittime. È una vergogna!”. L’intervento prosegue guardando al governo nazionale: “Non è questo il cambiamento di cui ha bisogno il Paese. Non bastano gli slogan da campagna elettorale per rispondere al bisogno di giustizia sociale ed uguaglianza di cui hanno di bisogno gli italiani. (…) Siamo un popolo che ha fondato l’Europa. Ci sentiamo Italiani perché siamo orgogliosi del Paese per la capacità delle nostre imprese di innovare ed esportare in tutto il mondo; per l’incredibile risorsa rappresentata dalle giovani generazioni che, con umiltà e impegno, fanno sacrifici, anche emigrando, per realizzare i propri sogni. Siamo orgogliosi di essere italiani per il patrimonio artistico, paesaggistico e culturale che viene apprezzato nel mondo. Chi si definisce sovranista, invece, mostra al mondo il peggio dell’Italia, quella che va fiera di violare diritti umani per dimostrare di essere forte con i deboli”.

Subito dopo prende la parola Cosimo Lotta, militante dei Giovani Democratici, che negli anni ha partecipato e si è distinto nei progetti organizzati dall’Università di Messina presso le Nazioni Unite. “Le azioni dell’attuale Governo sono del tutto distanti da qualsiasi progetto costituzionalmente orientato di regolamentazione del fenomeno migratorio. È necessaria invece un’azione congiunta assieme agli altri Paesi europei per governare i flussi nel Mediterraneo, non perdendo mai di vista la tutela dei diritti fondamentali degli immigrati. (…) dobbiamo cooperare con gli altri Paesi aprendo canali di ingresso legali (…) Chi scappa dalla fame e dalla guerra non è un criminale ma un bambino, una donna, un uomo che portano sulla propria pelle la cicatrice di un mondo ingiusto. Per questo va abolito il reato di immigrazione clandestina e vanno rafforzate le politiche di accoglienza e di Integrazione”.

Subito dopo prende la parola Erika La Fauci, giovane militante dei GD, che ha parlato dell’impegno del PD nel combattere le disuguaglianze sociali, auspicando: “Il recupero del reddito di inclusione, varato dal precedente governo, come sostiene anche Nicola Zingaretti nella propria mozione (…) Il reddito di cittadinanza non sarà in grado di affrontare la povertà che colpisce milioni d’Italiani. È uno strumento che già oggi fa emergere aspetti critici, tra questi riporre tutta l’attenzione sui centri per l’impiego e non anche sulle regioni o il mondo del lavoro”. Alla luce di queste criticità, Erika fa propria una proposta di Zingaretti “a favore dei giovani, appartenenti a famiglie non abbienti, una “dote” per sostenerli nella preparazione universitaria o per aprire un’impresa, oltre che un incremento del Fondo per la non autosufficienza e per il ”Dopo di Noi”, a favore di anziani e disabili”.

Subito dopo prende la parola Gabriele Freni, membro della Giovanile ed il più giovane candidato in questa tornata elettorale delle primarie nella Provincia di Messina, che ha parlato della necessità di cambiare il paese dando spazio alle giovani generazioni, nel mondo del lavoro e in politica: “Dobbiamo ripartire dall’incredibile risorsa che questo Paese ha sempre dimostrato: la capacità di innovare, nel mondo della ricerca e nel mondo dell’impresa (…) Va rilanciato il progetto di investimenti “Industria 4.0”, con un impegno a costruire un mondo più pulito e quindi sostenere le imprese che stanno investendo nella Green Economy, settore che già oggi da risultati incoraggianti, portando l’Italia, sia nel campo dell’agricoltura, dell’impresa e del turismo, ad essere innovativa e apprezzata nel mondo. L’ambiente va preservato e bisogna investire per evitare il dissesto idrogeologico. (…) Il Paese non riparte se non puntando sull’istruzione, alla base di una società moderna, mentre oggi assistiamo a continui tagli che mortificano il mondo della scuola e dell’università”. Il giovane candidato nella lista di Zingaretti conclude con una speranza: “dal 4 Marzo l’Italia e la sinistra con Zingaretti potranno ripartire e noi come giovani saremo in prima linea per il cambiamento”.

Il dibattito è proseguito con interventi da parte del giovane pubblico che, nonostante la preoccupazione per il momento che sta attraversando il Paese, non è scoraggiata ed ha voglia di impegnarsi in un progetto nuovo, capace di raccogliere la sfida per il rinnovamento del Paese e del Partito Democratico.

“Per cambiare il Paese dobbiamo riunire le forze che credono nei principi della democrazia, della giustizia sociale e dell’europeismo riformista. Le primarie del 3 marzo segneranno lo spartiacque del futuro. Stiamo con Zingaretti perché è il solo candidato capace di rimettere assieme il popolo che non ci crede più ed aprire una stagione di rinnovamento, del centro sinistra, del Paese”, ha concluso Massimo Parisi.

