Previsioni Meteo: domenica all’insegna della pioggia con temporali pomeridiani in Calabria e Sicilia

3 Marzo 2019 15:46

Previsioni Meteo, inizio Marzo dal clima tipicamente primaverile in tutt’Italia: da domani temperature in forte aumento al Sud con il Libeccio, qualche pioggia al Nord e nevicate ad alta quota sulle Alpi

Previsioni Meteo – Inizio Marzo dal clima tipicamente primaverile in tutt’Italia: temperature elevate come se fossimo già a fine Aprile, ampie schiarite, tanto sole ma anche qualche pioggia. Oggi avremo delle precipitazioni all’estremo Sud, tra Calabria meridionale e Sicilia, con temporali pomeridiani. Domani tornerà il maltempo al Nord con piogge su Liguria, alta Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sulle Alpi tornerà la neve, ma soltanto in alta quota, oltre i 1.600/1.700 metri di altitudine. Come se fossimo appunto a fine Aprile. Si alzeranno correnti di Libeccio (Sud/Ovest) in tutt’Italia e le temperature aumenteranno sensibilmente in tutto il Centro/Sud e sulle Regioni Adriatiche, con punte di +22/+23°C. Intanto anche oggi il clima è decisamente mite in tutto il Paese, tanto che alle 11:30 del mattino abbiamo +17°C a Cagliari, +16°C a Roma, Torino, Bologna, Trieste, Catania e Lecce.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

