Messina, al via la 6ª Edizione del Premio Letterario “Legalità è… Libertà”

30 Marzo 2019 16:42

L’Associazione Reggio di Sole di Brolo (Messina) dà il via alla sesta edizione del Premio, che sarà dedicato alla memoria del giudice Livatino

L’Associazione di Cultura e Solidarietà Raggio di Sole di Brolo (Messina), dà il via alla 6ª Edizione del Premio Letterario “Legalità è … Libertà ”, dedicato al Giudice Rosario Livatino.

“Con questa iniziativa– spiega la presidente dell’Associazione Emanuela Mola-si vuole rendere omaggio alla memoria di un giovane Magistrato, che ha sacrificato la propria vita per difendere i valori della legalità”.

Il Premio è rivolto agli studenti iscritti delle Scuole Secondarie Superiori. Il tema della sesta edizione si ricollega al messaggio di Luigi Ciotti: “E’ soprattutto il “noi”, che vince, perché non possiamo lasciare le persone da sole, scaricare l’impegno solo a qualcuno. Non è solo compito della Magistratura, delle forze dell’ordine che già fanno molto nonostante una restrizione di mezzi e di strumenti. Serve il Lavoro di tutti”.

Il principio di legalità rappresenta oggi più che mai la massima garanzia di libertà, ma impone a tutti un impegno costante e solidale per regolare la condotta del singolo e della società nel pieno rispetto della regole.

Ogni partecipante dovrà presentare un elaborato sui temi della legalità e della libertà, anche sulla base delle esperienze personali. L’elaborato dovrà essere corredato di firma dell’Autore, firma dell’insegnante e l’indicazione della Scuola e della Classe, entro il 18 Maggio 2019.

Gli elaborati saranno esaminati da una Giuria composta da componenti dell’Associazione di Cultura e Solidarietà Raggio di Sole.

I migliori elaborati riceveranno un Premio. La partecipazione al Premio è gratuita.

Per informazioni consultare il regolamento nel sito: www.assraggiodisole.it

