Messina, festa a Palazzo Zanca: i precari del Comune firmano i contratti. Uil-Fpl: “Firma non risolve i problemi”

30 Marzo 2019 18:59

Uil Fpl Messina: “Amministrazione provveda a rivedere l’attuale fabbisogno del personale”

Giornata di festa oggi a Messina per i 75 dipendenti precari del Comune che hanno firmato i contratti. Sulla firma di oggi la Uil Fpl Messina commenta:

“Meglio tardi che mai. In data odierna per i 75 dipendenti non ancora stabilizzati è arrivata la tanta agognata sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se in prima applicazione risulta essere per alcuni a tempo parziale a 18 ore e per altri a 24 ore settimanali, abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte dell’Amministrazione che verranno ricontrattualizzati entro il mese di Aprile a 32 ore settimanali ed entro l’anno tutti a 36 ore. Per questi lavoratori,finalmente, si chiude un’odissea durata oltre venti anni che li ha visti protagonisti e vittime di tante ingiustizie e discriminazioni legati al proprio status di lavoratori a tempo determinato.

Ovviamente, la chiusura definitiva del processo di stabilizzazione non risolve la ormai cronica carenza d’organico, ed è per questo che sollecitiamo ancora una volta l’Amministrazione a procedere urgentemente a rivedere l’attuale fabbisogno del personale, affinché in fase programmatoria si possano prevedere ed attivare itanti attesi concorsi per sostituire in tempi utili i tanti lavoratori che andranno in pensione entro l’anno, grazie anche alle agevolazioni introdotte con la nuova riforma pensionistica, cosiddetta “quota cento”, introdotta soprattutto per favorire il ricambio generazionale ed introdurre nuove e non più rinviabili professionalità nella pubblica amministrazione“-dichiarano il Responsabile Provinciale Emilio Di Stefano e il Segretario Generale Giuseppe Calapai.

