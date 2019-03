Porto di Gioia Tauro, arriva la svolta: verso il passaggio a Msc. Lunedì torna Toninelli

29 Marzo 2019 23:06

Porto di Gioia Tauro, arriva la svolta: lunedì il ministro Danilo Toninelli sarà quasi certamente in Calabria per annunciare il passaggio di Mct a Msc

Arriva la svolta, almeno si spera, per il Porto di Gioia Tauro. Secondo indiscrezioni, nella giornata di lunedì il Ministro Danilo Toninelli sarà molto probabilmente in Calabria per annunciare il passaggio di Mct a Msc, del gruppo Aponte, con l’acquisizione, quindi, dello scalo reggino. Il rappresentante del governo sarebbe “estremamente soddisfatto” per l’andamento della trattativa che potrebbe rilanciare l’attività del porto. Già nelle scorse settimane il gruppo Aponte aveva espresso la sua disponibilità ad investire a Gioia Tauro ed a rilanciare lo scalo.

Valuta questo articolo