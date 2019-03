Porto di Gioia Tauro: un gruppo di imprenditori di Reggio Calabria vuole acquistare quote di MCT [DETTAGLI]

17 Marzo 2019 14:20

Reggio Calabria: un gruppo di imprenditori ha stamani presentato all’amministratore di Contship Italia SpA formale offerta di acquisto di quote di MCT che gestisce il Terminal di Gioia Tauro

Un gruppo di imprenditori reggini assistiti dal Presidente di Confindustria di Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, ha stamani presentato all’amministratore di Contship Italia SpA formale offerta di acquisto di quote di MCT che gestisce il Terminal di Gioia Tauro. Già nei giorni scorsi era stato informato Francesco Russo, Vice Presidente della Regione Calabria. Per il Presidente Nucera la settimana che si apre sarà piena di incontri a Roma ed è previsto anche un colloquio con il ministro Toninelli. Nucera: “avevo già anticipato al ministro, nell’incontro avuto durante la sua visita a Gioia Tauro, la volontà di entrare nella governance del porto. Non possiamo assistere passivamente alle strategie che interessano il futuro della piu’ grande infrastruttura del Mediterraneo. È un’esigenza legittima che va oltre l’investimento in sé e vuole essere una pietra miliare nel nostro futuro dell’imprenditoria reggina. La nostra è un’iniziativa amichevole e di affiancamento a chi investe nel nostro territorio. Ci aspettiamo dalla Regione un supporto nell’impegnativo confronto che si apre”.

