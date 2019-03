Porto di Gioia Tauro, il ministro Toninelli incalzato sui fatti: “perchè quei 150 milioni sono ancora bloccati al Ministero?”

4 Marzo 2019 18:46

La nota del vice presidente della Regione Calabria Franco Russo dopo la visita del Ministro delle Infrastrutture a Gioia Tauro

“In relazione alla recente visita del Ministro Toninelli a Gioia Tauro sarebbe utile ai cittadini della Calabria conoscere perche’ i circa 150 milioni destinati dall’Europa a Gioia Tauro non siano stati spesi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che e’ il gestore delle risorse“. Lo afferma in una nota, diffusa dall’ufficio stampa della Giunta regionale, il vice presidente della Regione Franco Russo dopo la visita del Ministro delle Infrastrutture a Gioia Tauro. “Il Presidente della Giunta regionale – prosegue Russo – ha formulato tale richiesta al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle Infrastrutture varie volte, ultima delle quali con nota del 19 febbraio 2019. Si richiama che il porto di Gioia Tauro per le sue caratteristiche e’ un porto nazionale, classificato nelle reti europee come porto ‘core’ e pertanto la decisionalita’ ed i finanziamenti sono a carico dello Stato. E cio’ vale a maggior ragione per i finanziamenti europei che arrivano allo Stato affinche’ li spenda attraverso i PON nel porto di Gioia e nel suo retroporto; quindi e’ esplicitamente previsto che la Regione Calabria non possa spendere risorse POR nel Porto di Gioia. L’intervento per la gestione della banchina, con le relative concessioni, e’ decisivo ed e’ apprezzabile il tentativo che il Ministro sta portando avanti, peraltro chiesto gia’ ad ottobre dalla Regione. E’ altrettanto decisivo che il Governo intervenga subito con gli interventi che ricadono nei finanziamenti PON 14-20 per il Porto stesso tramite lo strumento Area Logistica Integrata (ALI). Si tratta di un piano di investimenti decisivo per circa 150 milioni relativi a impianti ferroviari, potenziamento assi stradali, potenziamento banchine, etc., risorse da anni ferme al MIT e discusse nell’ambito dell’accordo del Luglio 2016. Tutta la documentazione di programmazione e’ al MIT e le opere che devono essere realizzate fanno capo, per la maggior parte, a enti dello Stato: Autorita’ Portuale, ANAS, RFI. Tra gli altri interventi si segnalano per la particolare importanza e indifferibilita’: Potenziamento posto di controllo San Ferdinando a standard 750 m; Elettrificazione secondo binario al target 750 m; Potenziamento funzionale raccordo stradale svincolo A2-Rosarno e varco portuale; Innalzamento livello di servizio svincolo A2 Rosarno; Potenziamento funzionale e prolungamento asse stradale ex-ASI1″. “Il blocco degli investimenti – afferma ancora Russo – sembra ogni giorno piu’ inspiegabile, proprio alla luce della situazione particolarmente difficile quale e’ quella del porto e del retroporto. E’ ineludibile un’azione decisa che permetta di intervenire secondo quanto previsto nel Piano regionale dei Trasporti della Calabria approvato, con Vas, e con parere positivo della Commissione Europea. A partire dal Piano Trasporti e’ stata svolta una ampia consultazione con le forze del lavoro, i sindacati, le associazioni datoriali, la collettivita’, i centri di ricerca, che ha portato all’approvazione del programma finanziario ALI. Ad oggi sono stati avviati solo gli investimenti che fanno capo al PON Ministero degli Interni, mentre e’ tutto fermo per le infrastrutture, che dipendono dal PON reti del MIT”. “La domanda finale – conclude il Vicepresidente della Regione – e’ una: perche’ dei soldi PON reti destinati da Bruxelles ad ALI Gioia Tauro, Roma non ha speso nemmeno 1 euro? Sarebbe molto utile, oltre che rispettoso dei rapporti istituzionali, che in occasione delle prossime visite, il Ministro Toninellisi confronti con la Regione Calabria”.

