22 Marzo 2019 22:14

Reggio Calabria: i Popolari per l’Italia organizzano un incontro sul tema “L’Europa incompiuta” che si terrà domani, sabato 23 marzo, presso l’Hotel Lungomare

I Popolari per l’Italia Calabria organizzano un incontro sul tema “L’Europa incompiuta” che si terrà a Reggio Calabria domani, sabato 23 marzo, alle 18 presso l’Hotel Lungomare. Alla presenza del segretario e referente del partito per Reggio Calabria Franco Cuzzocrea, parteciperanno all’incontro i vertici nazionali e regionali del partito. “I Popolari per l’Italia – dichiara il Presidente nazionale del partito, Mario Mauro – vogliono rilanciare un’idea alta di politica. Le elezioni europee sono il banco di prova ideale per dare vita ad un nuovo protagonismo di chi si riconosce in idee e modelli che sono il meglio della tradizione politica italiana popolare, liberale e riformatrice. Quello che abbiamo in mente- aggiunge il Presidente Mauro- è un nuovo soggetto politico per una nuova stagione, che porti più Italia in Europa”.

“L’appuntamento di Reggio Calabria – sottolinea Delly Fabiano, coordinatrice regionale del partito- è molto importante per un partito che in poco tempo è riuscito a crescere e ad affermarsi in Calabria. Continuiamo a portare avanti un nuovo modo di fare politica, attenti alle esigenze dei territori e ai bisogni della gente per elaborare proposte in grado di delineare nuovi scenari”.

