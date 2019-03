Polistena (Reggio Calabria): in arrivo nuovi interventi sulla viabilità comunale

5 Marzo 2019 16:02

L’Amministrazione Comunale inoltre ha stanziato fondi derivanti dal risparmio di mutui per un massimo di € 150.000 euro per asfaltare nuove strade nei quartieri di recente espansione edilizia che saranno definite a breve con delibera di Consiglio Comunale

Con deliberazione n. 27 del 4 marzo 2019, l’Amministrazione Comunale ha approvato lo studio progettuale di fattibilità relativo alla sistemazione del manto bituminoso di diverse strade cittadine.

L’intervento progettuale per un importo complessivo di € 215.000 prevede nuovo asfalto previa scarnificazione del sottofondo esistente delle seguenti strade nelle zone urbane e periurbane: Via Leonida Repaci, Via Ernesto Che Guevara, Via Antonio Piromalli, via Bartolomeo Daniele, Ponte Santa Marina, via Comm. Grio, via G. Renda, rotatoria via Montegrappa, via Parma lato antistante campo sportivo. Saranno inoltre asfaltai tratti di: via Catena, via Turati, via Arciprete Rodinò Toscano, viale cimitero, via Muraglie, vico San Giorgio, via Vescovo Morabito, Via Conte Milano, via F.lli Scerbo, via Jerace, via on. Luigi Longo, via P. Nenni, via dei Fiori, via Asmara, Via Macallè, Viale Italia, ponte San Rocco, intersezione via F. Morani/ via M. Russo.

Tale programma sarà realizzato durante la prossima stagione estiva e segue un altro ampio intervento di € 230.000 sulla viabilità rurale chiuso da poco. Sono state asfaltate ex novo le strade di penetrazione di C/da Fontanelle, C/da Don Domenico, C/da Melano, ed eseguiti interventi di ripristino dell’asfalto ammalorato in C/da Petrulli, C/da Baldassarre, C/da Monte, C/da Contura, C/da Peschiera, C/da Guzzella.

L’Amministrazione Comunale inoltre ha stanziato fondi derivanti dal risparmio di mutui per un massimo di € 150.000 euro per asfaltare nuove strade nei quartieri di recente espansione edilizia che saranno definite a breve con delibera di Consiglio Comunale.

Con tali interventi si potrà assicurare un investimento costante sulla viabilità per importi che, sommando tutti gli interventi eseguiti e previsti, realizzano l’obiettivo di spesa dell’Amministrazione Comunale stabilito nelle linee programmatiche e pari complessivamente a 900.000 euro circa.

Valuta questo articolo