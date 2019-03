Reggio Calabria, il dott. Amodeo: “Aggressione nei confronti degli Ospedali di Locri e Polistena. Le Iene ed il Ministro Grillo vengano a visitare Cardiologia” [VIDEO INTERVISTA]

9 Marzo 2019 12:45

Reggio Calabria, il dott. Amodeo: “le Iene ed il Ministro Grillo vengano a visitare Cardiologia a Polistena. Anche dalle nostre esistono delle eccellenze nella sanità, non bisogna mai arrendersi alle difficoltà”

Nell’ambito dell’evento “I nuovi colori della Cardiologia di Polistena” dove tutti i medici del reparto, nella giornata di oggi, relazioneranno sull’attività svolta e sull’appropriatezza prescrittiva dei vari test cardiologici, il Primario dott. Amodeo, ai microfoni di StrettoWeb, è un fiume in piena nel difendere le attività degli Ospedali reggini. “C’è stata un’aggressione dei confronti dei nosocomi di Locri e Polistena -afferma il dott. Amodeo– e mi duole il fatto che le Iene ed il Ministro Grillo siano andati a visitare quei reparti dove ci sono delle difficoltà, mentre non sono venuti, ad esempio, in Cardiologia a Polistena dove cerchiamo di fare le cose fatte bene e dove riceviamo continuamente complimenti anche da insigni specialisti di fuori regione”. Il Primario prosegue: “abbiamo la stima e la fiducia da parte dei pazienti del posto: questo dimostra che anche qui esistono delle eccellenze. Ci sono tutte le condizioni per crescere ancora e dare dei servizi sanitari sempre migliori, senza dimenticare che esistono delle criticità da affrontare, ma non bisogna mai arrendersi”.

