Pistola con matricola abrasa e droga in casa: arrestato 30enne a Catanzaro

9 Marzo 2019 17:03

Arrestato 30enne a Catanzaro: nascondeva una pistola con matricola abrasa e diverse dosi di hashis, la pistola verrà inviata alla Scientifica per appurare se sia stata utilizzata per commettere delitti

Nel pomeriggio di venerdì i militari della Stazione Carabinieri di Belcastro, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato P.G., cl’89 di Belcastro. Il trentenne nascondeva nella propria abitazione una pistola beretta mod. 70 con matricola abrasa, perfettamente funzionante, unitamente a dieci dosi di hashish, per complessivi 46 grammi, predisposte per lo spaccio in bustine di cellophane: per il giovane, già resosi responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale nei giorni scorsi e pertanto sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, si sono inevitabilmente aperte le porte della casa circondariale di Siano, dove è stato associato su disposizione dell’autorità giudiziaria. La pistola rinvenuta verrà inviata al reparto investigazioni scientifiche dell’Arma, al fine di appurare se sia stata utilizzata per commettere ulteriori delitti.

