4 Marzo 2019 15:00

La piattaforma multimediale WiContest lancia Goal Game, un nuovo quiz interattivo dedicato al calcio che si svolgerà dal 1 marzo al 31 maggio nei locali, club e associazioni che aderiscono all’iniziativa

A.A.A. Esperti di calcio cercasi. La piattaforma multimediale WiContest lancia Goal Game, un nuovo quiz interattivo dedicato al calcio che si svolgerà dal 1 marzo al 31 maggio nei locali, club e associazioni che aderiscono all’iniziativa. A quando risale la prima edizione della Coppa del Mondo? Chi ha segnato i goal della finale ItaliaGermania del 1982? Quanti anni ha Ronaldo? Sono alcune delle domande che verranno proposte ai concorrenti chiamati a rispondere nel più breve tempo possibile. Non mancano photopuzzle sul calcio e giochi di memoria con diversi livelli di difficoltà adatti a un pubblico trasversale. Goal Game, come gli altri contest della piattaforma ideata da Planet Multimedia Srl, leader nel settore dell’edutainment e dell’enterteinment, fonde il lato ludico a quello educativo grazie a domande che abbracciano diversi argomenti, dalla sana alimentazione per gli sportivi alla lotta alla violenza, dal razzismo negli stadi al doping. Insomma, un’occasione unica per divulgare contenuti e per imparare divertendosi in compagnia di amici, compagni di calcio e allenatori. Ogni manche conta una serie di domande multimediali interattive, inclusi quiz testuali, giochi fotografici, test basati su file audio e video. Le squadre coinvolte, grazie a una pratica pulsantiera wireless di ultima generazione, potranno rispondere a ciascuna domanda in pochi secondi, visualizzando subito il risultato e l’aggiornamento del punteggio. Tanti i premi in palio per i vincitori: i primi classificati si aggiudicheranno una crociera a Barcellona di quattro giorni con la compagnia Grimaldi Lines e l’ingresso al prestigioso Stadio “Camp Nou”. Per sensibilizzare e far divertire i pulcini, gli esordienti e i giovanissimi, WiContest ha dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni il quiz Goal Game Junior; tutti coloro che frequentano una scuola di calcio e condividono la passione per il pallone potranno infatti sfidarsi in un verso e proprio campionato nazionale in cui verrà premiata la squadra più preparata sulle leggende calcistiche.

Per creare la propria squadra e prender parte al quiz incentrato sul mondo del calcio, basta compilare il form presente sul sito www.wicontest.com.

Il calendario degli eventi di qualificazione di GOAL GAME:

http://bit.ly/WiContest_GoalGame_CalendarioEventi

Il calendario degli eventi di qualificazione di GOAL GAME JUNIOR:

http://bit.ly/WiContest_GoalGameJunior_CalendarioEventi

Per informazioni: info@wicontest.com

Valuta questo articolo