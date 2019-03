28 Marzo 2019 12:56

Reggio Calabria, il Pentedattilo Film Festival chiude in bellezza al Cinema Teatro Nuovo di Siderno. Scroscianti applausi per ogni cortometraggio proiettato

Il Pentedattilo Film Festival si conferma un appuntamento di eccellenza, una preziosa occasione per il pubblico calabrese per vedere in esclusiva cortometraggi da tutto il mondo. Riconosciuto dalla Regione Calabria come Grande Festival di rilievo internazionale, cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito della programmazione dei fondi Pac 2014/2020, il Pentedattilo Film Festival, patrocinato dal Comune di Melito Porto Salvo, ha fatto breccia anche nel cuore del pubblico della Locride, in occasione del gran finale al Cinema Teatro Nuovo di Siderno. “I corti selezionati tra i quelli proiettati in prima regionale lo scorso novembre, in occasione del concorso internazionale di cortometraggi svoltosi a Pentedattilo, hanno entusiasmato il pubblico anche in questo tour conclusivo svoltosi tra Siderno e Reggio Calabria. Molto apprezzati, in occasione della maratona serale al Cinema Teatro Nuovo di Siderno, non solo le storie inedite di nuovi talentuosi cineasti, ma anche i lavori più rappresentativi e interessanti del momento nel panorama dei cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Film brevi che questo Festival ormai propone, anno dopo anno, in esclusiva al pubblico calabrese”, hanno commentato il direttore artistico del Pentedattilo Film festival, Americo Melchionda, e la direttrice di produzione, Maria Milasi. “Siamo stati davvero contenti di aver intrecciato la nostra mission di promozione della Locride con il Pentedattilo Film Festival al quale ci accomuna la passione per i territori e il desiderio di offrire alla cittadinanza momenti significativi di crescita sociale e culturale. Grazie alla lungimiranza di Aristide Bava e della sua famiglia, il Cinema Teatro Nuovo rilancia il suo impegno per costruire a Siderno, nella Locride ed in Calabria un luogo in cui qualità ed eccellenze possano incontrarsi e alimentarsi vicendevolmente”, ha commentato il direttore artistico del cinema teatro Nuovo di Siderno, Pasquale Giurleo.

Il pubblico del PFF ha viaggiato seguendo le vicende del giovane e tenace bambino congolese Samuel, protagonista del corto Debout Kinshasa! (Francia – Congo 2016) di Sebastien Maitre, vincitore del premio della Critica e, ex aequo con Ce qui nous tient (Francia 2017) di Yann Chemin, anche del premio Miglior Cortometraggio nella sezione Territori in movimento al Pentedattilo Film Festival. Una denuncia in narrazione dei diritti essenziali negati anche ai bambini. Sul grande schermo anche la storia familiare dai toni scanzonati, divenuta la storia di un intero quartiere, dal titolo He said: “Mommy”(Russia – Georgia 2017) di Arsen Agadjanyan. Particolarmente apprezzata la performance di Loria Mamuka, miglior Attore del Pentedattilo Film Festival. Spazio anche per il cortometraggio di ispirazione shakespeariana Macbeth (Polonia 2017) di Przemysław Wyszyński e Maciej Pukzynski e per un altro affresco adolescenziale segnato da un trauma, intitolato Fifteen (Belgium – Egypt 2017) di Sameh Alaa, rispettivamente premiati a Pentedattilo per il miglior Editing e la miglior Regia. L’incontro tra cinema e danza contemporanea ha primeggiato nella cornice di un istituto di cura singolare almeno quanto l’inabilità da curare, ossia quella di smettere di ballare, e nel corto diretto da Jessica Wright e Morgann Runacre -Temple intitolato Curling Albrecht (Regno Unito 2017), commissionato dall’English National Ballet, prodotto in collaborazione con il Manchester International Festival e premiato al Pentedattilo Film Festival per la migliore Colonna sonora. Il travaglio dell’identità in una società avvezza ai pregiudizi è il tema trattato nel video musicale Ultrasound – Kon Tiki (Regno Unito 2016) di Andrew Rutter, vincitore del New Renaissance Film Festival di Londra e menzione d’onore sezione Music video al PFF.

Molto particolare l’ambientazione di un altro corto musicale in titolato A Hand of Bridge (Usa 2017) diretto da David Miller, ispiratosi all’omonima opera teatrale di Samuel Barber e incentrato su un tavolo da bridge attorno al quale i giocatori, in realtà due coppie, segretamente desiderano, sognano e riscoprono le loro paure. Successo anche per Retouch (Iran 2017) di Kaveh Mazaheri e per la storia di una donna e della sua piccola per le quali un incidente consumatosi in casa e la morte del marito, del tutto inaspettatamente, schiudono la possibilità di una nuova vita. Questi ultimi due corti sono stati premiati al Pentedattilo Film Festival rispettivamente per il miglior Suono e la migliore Sceneggiatura. Retouch è anche il corto vincitore del premio Best Narrative allo short Tribeca film Festival di New York, fondato da Robert De Niro, e del premio Best Live Action al Palm Springs ShortFest. In occasione di questa maratona serale a Siderno, nell’ottica di una rete che crei e alimenti sinergie tra le professionalità del territorio, il tour conclusivo della XII edizione del Pentedattilo Film Festival ha ospitato anche la proiezione del video musicale Cardia di Francesco Loccisano, liberamente ispirato al film “Essere John Malkovich” di Spike Jonze (1999). Presente il regista del video, Vincenzo Caricari, originario proprio di Siderno.

In occasione della serata, il cortometraggio Piccole Italiane (Italia 2017), diretto da Letizia Lamartire prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia, si è aggiudicato il riconoscimento delle sezione Cineducational come film più apprezzato dagli oltre 1500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado che sono stati spettatori attivi delle proiezioni a loro dedicate. Il riconoscimento è stato assegnato a conclusione del tour finale dopo le tappe di Reggio Calabria (ottobre /marzo presso i Cinema La Nuova Pergola, Multisala Lumiére, Odeon) e di Siderno (marzo Cinema Nuovo). Le delegazioni degli studenti di Reggio Calabria che hanno assistito alle proiezioni sono state quelle dei liceo Scientifici Alessandro Volta e Leonardo Da Vinci, del liceo classico Tommaso Campanella, dell’istituto tecnico industriale Panella – Vallauri, dell’ istituto tecnico economico Piria, del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Tommaso Gulli di Reggio Calabria. Le delegazioni degli studenti della Locride, invece, sono state quelle dell’istituto di Stato Industria e Artigianato (Ipsia), dell’istituto professionale Statale Servizi Alberghieri e Ristorazione di Siderno e del liceo Scienze Umane e Linguistico Giuseppe Mazzini di Locri. Anche per gli studenti una programmazione di cortometraggi di notevole spessore ed interesse. I corti Event Horizon (Regno Unito 2016) di Joséfa Celestin e Nightshade (Olanda 2018) di Shady El-Hamus hanno esplorato i delicati temi dell’adolescenza e del bullismo, dell’immigrazione e del destino che i padri scrivono per i figli. La multiculturalità e i conflitti familiari generati dalle scelte di vita sono stati al centro del corto di Hleb Papou (Italia 2017) intitolato Il legionario. Spazio anche al video musicale Ultrasound – Kon Tiki (Regno Unito 2016) di Andrew Rutter e ai corti Curling Albrecht (Regno Unito 2017) di Jessica Wright e Morgann Runacre-Templ e Nina di Mario Piredda (Italia 2017); quest’ultimo è uno dei sei cortometraggi che compongono la Webseries 13.11 ambientata nel giorno della strage di Parigi del 13 novembre 2015. I confini geografici e le barriere culturali che degenerano in conflitti e persecuzioni sono stati raccontati con ironia da Mark Playne in 2 by 2 (Turchia 2017), mentre la Storia che si intreccia con la quotidianità di una bambina rimasta libera nel pensiero ai tempi del Fascismo ormai in decadenza, si è dipanata nel corto di Letizia Lamartire Piccole Italiane (Italia 2017), votata dagli studenti come miglior Cortometraggio Cineducational.

Dopo la prestigiosa masterclass di recitazione diretta dal maestro John Strasberg, svoltasi al teatro Cilea di Reggio Calabria nell’agosto dello scorso anno, e il concorso internazionale svoltosi lo scorso novembre al quale hanno partecipato circa 80 corti (selezionati tra i circa 300 pervenuti), provenienti da oltre trenta paesi del mondo, tra cui Italia, Nuova Zelanda, Giappone, Russia, Stati Uniti, Messico, Turchia, Cipro e Iran, la XII edizione del Pentedattilo Film festival si è conclusa con questo tour finale svoltosi tra Reggio Calabria e Siderno. A scandire questo tour, la serata di proiezioni al Cinema Teatro Nuovo di Siderno e la maratona pomeridiana al cinema Metropolitano di Reggio Calabria durante la quale è stato proiettato in prima regionale anche il film collettivo 13.11, ambientato in sei città europee nel giorno degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 e prodotto in Italia da ElenFant Film nel 2017. Alla proiezione presente uno dei sei registi, Mattia Petullà, originario del comune calabrese di Marcellinara. Notevole successo anche per la tappa di San Quirico D’Orcia in provincia di Siena dove il pubblico ha accolto calorosamente la kermesse calabrese e le proiezioni targate Pentedattilo Film Festival. Al Teatro Chigi, diretto dal Francesco Chiantese, l’altro direttore artistico del Pentedattilo Film Festival, Emanuele Milasi, e la responsabile del rapporto con i registi, Alessia Rotondo, hanno arricchito questa XII edizione del festival con l’avvio di una nuova virtuosa sinergia con un’altra fucina culturale al servizio del territorio, attiva nell’incantevole borgo toscano.

