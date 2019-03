Pd, Oliverio: “da Minniti neppure una telefonata di solidarietà”

29 Marzo 2019 22:05

Pd, Oliverio su Minniti: “dissi no ad sua candidatura alla segreteria dei Dem. Da quel momento non l’ho più visto, nè sentito”

“Per la vicenda giudiziaria che mi ha riguardato ho ricevuto tanta, ma tanta solidarietà. A parte la mia famiglia, i miei figli e i miei cari, che mi sono stati vicinissimi in tutti i modi, e i miei amici di sempre, ho sentito anche l’afflato largo di tantissimi cittadini calabresi”. E’ quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, durante la trasmissione “Articolo 21”. “Queste esperienze – prosegue Oliverio – ti mettono anche nella condizione di capire e valutare le persone. In momenti come questi c’e’ chi si nasconde, chi scappa. Ci sono state anche persone, poche per la verita’, che non mi hanno chiamato, e tra loro anche persone che esercitano funzioni di potere, anche del Partito democratico”. Su Minniti, il governatore sottolinea: “l’ho visto l’ultima volta il 20 novembre in occasione della presentazione del suo libro a Cosenza. In quella occasione mi chiese di essere sostenuto alla segreteria nazionale del partito, alla quale lui era candidato, e io gli dissi, con molta schiettezza, come io faccio sempre, perchè di tutto mi si può accusare tranne che di mancanza di lealtà e schiettezza, che io ritenevo sbagliata la sua candidatura e non mi sentivo di sostenerlo. Da quel momento non l’ho più visto, nè sentito. Ognuno ha un suo modo di agire ed interpretare le relazioni”, conclude.

Valuta questo articolo