Milazzo: al Trifiletti va in scena “Pazzo d’amore”

E spettacolo dopo spettacolo, emozione dopo emozione si giunge al gran finale. Domenica, infatti, per la Stagione quiNteatro diretta dal regista Giuseppe Pollicina e organizzato da Tali Arti Spettacolo di Tania Alioto, alle ore 18.00, sul palco del Teatro Trifiletti di Milazzo, Sergio Vespertino sarà protagonista dello spettacolo dal titolo “Pazzo d’amore”.

Il grande attore di teatro comico siciliano presenterà al pubblico il suo nuovo e divertente spettacolo in cui osserverà, sotto una lente d’ingrandimento, l’atteggiamento amoroso. Cosa non si fa per amore? L’amore può portare alla vera follia, lo sapremo assistendo allo spettacolo.

Queste le premesse di uno spettacolo che tra i toni riccamente esilaranti offrirà anche qualche spunto di riflessione dal momento che è proprio sul palcoscenico che si attraversano tutte le sfumature della vita e, perché no, anche dell’amore.

