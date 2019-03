Paura in Sicilia: pullman con studenti finisce fuori strada

7 Marzo 2019 13:56

Sicilia: il pullman con pieno di studenti e’ finito con le ruote oltre un muretto di contenimento, paura ma nessun ferito

Un pullman della Sais pieno di studenti e’ finito fuori strada in una curva a Castelbuono sulla statale 286, in contrada San Giovanni. Il mezzo, per cause da accertare, all’altezza del chilometro 11 e’ finito con le ruote oltre un muretto di contenimento. L’autista si trova in ospedale per alcuni controlli, tra gli studenti nessun ferito. “Stanno tutti bene, ad occhio credo neanche un graffio. Grazie a Dio la cosa piu’ importante – dice l’assessore al Turismo di Castelbuono, Dario Guarcello – Ho assistito a un miracolo”. Ancora da chiarire se a provocare l’Incidente sia stato un malore dell’autista, una distrazione o un guasto meccanico. Indagano i carabinieri di Cefalu’.

Foto d’archivio

Valuta questo articolo