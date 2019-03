27 Marzo 2019 18:01

Partite le iscrizioni gratuite al “Calabria Fest-tutta italiana”. Festival della Nuova Musica Italiana in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana

Sono partite e potranno proseguire fino al possimo 24 aprile le iscrizioni al “Calabria Fest – Tutta Italiana”, Festival della Nuova Musica Italiana, in partnership con Rai Radio Tutta Italiana, che si svolgerà dal 6 all’8 giugno sul maestoso Corso Numistrano di Lamezia Terme, al centro della Calabria, nel cuore dell’accogliente e suggestivo centro storico, tra Piazza della Cattedrale e il Complesso di San Domenico. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co, in collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nel quadro dei “Grandi Festival Storicizzati” per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. L’evento ha il Patrocinio del Comune di Lamezia Terme e della Provincia di Catanzaro. Gianmaurizio Foderaro, nome storico di Radio Rai, che condurrà l’evento e presiederà la giuria qualificata, insieme al direttore artistico Ruggero Pegna e al Presidente dell’Associazione Giusy Leone, hanno reso noto il regolamento del Festival attraverso le pagine facebook ufficiali di Rai Radio Tutta Italiana e di Art-Music&Co. Il “Calabria Fest” intende selezionare ogni anno sul territorio nazionale, mediante la partnership con Radio Rai Tutta Italiana, 8 tra artisti e band di età compresa tra i 17 e i 28 anni, per la partecipazione alla finale nazionale dei giorni 6, 7, 8 giugno 2019 a Lamezia Terme, al fine di assegnare il “Calabria Fest Music Award” alla Migliore Nuova Proposta dell’anno, attraverso il voto di una giuria qualificata di giornalisti ed esperti nella prima fase e, nella seconda, dello stesso pubblico, attraverso la pagina facebook di Radio Tutta Italiana, la nuova rete Rai che si avvale dei più moderni e tecnologici sistemi di trasmissione.

A partire dal 18 marzo e fino al 24 aprile 2019, gli interessati devono inviare una mail a radiotuttaitaliana@rai.it e asscult.artmusic@gmail.com allegando una breve scheda di presentazione con indicazione di tutti i componenti (nome, cognome, mail, esperienze lavorative, presentazione e descrizione dei brani scelti per la selezione), due fotografie, link di 2 brani inediti, eventuali link di pagina social o web, recapiti telefonici e mail. Le iscrizioni e la partecipazione sono assolutamente gratuite. La giuria qualificata selezionerà 20 tra i candidati pervenuti, per ciascuno dei quali sarà postato sulla pagina facebook di Radio Rai Tutta Italiana uno dei due brani, a scelta della stessa giuria. Dal 3 al 15 maggio 2019, il pubblico potrà votare il brano preferito attraverso un semplice “like”. Gli 8 Artisti/Band che riceveranno più like accederanno alla fase finale di Lamezia Terme, dove si esibiranno dal vivo, suddivisi nelle due semifinali del 6 e 7 giugno, con l’esecuzione di 2 brani a testa. Alla finalissima di sabato 8 giugno avranno accesso i primi due classificati di ciascuna semifinale. Ogni serata sarà conclusa dall’esibizione di super ospiti della musica italiana. Al termine della fase di selezione, saranno resi noti i nomi dei finalisti e dei super ospiti delle tre serate. Per tutte le informazioni, oltre alle mail già indicate, sarà possibile contattare direttamente la segreteria organizzativa al numero telefonico 0968441888, oppure consultare le pagine facebook di Radio Rai Tutta Italiana e dell’associazione Art-Music&Co.

