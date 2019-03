Rifiuti, dal Parco Nebrodi un appello ai sindaci: “Stop alla plastica”

7 Marzo 2019 11:05

Il Commissario del Parco dei Nebrodi invita i sindaci ad adottare specifiche ordinanze per favorire l’utilizzo di materie prime rinnovabili, come le “bioplastiche”

Con una nota indirizzata ai Sindaci dei Comuni dei Nebrodi, il Commissario del Parco Luca Ferlito ha invitato gli amministratori all’adozione di iniziative di tutela del territorio del Parco dei Nebrodi.

In particolare, nella considerazione dell’impatto ambientale nocivo della plastica e che alcuni oggetti vengono addirittura scambiati per cibo dalla locale fauna, con gravi danni all’ecosistema e che gli obiettivi di sostenibilità ambientale devono trovare applicazione anche nel settore della ristorazione e somministrazione di alimenti, il Commissario Ferlito invita ad adottare specifiche ordinanze al fine di diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo invece utilizzo di materie prime rinnovabili quali le “bioplastiche” attraverso la graduale e completa eliminazione di sacchetti, stoviglie ecc. non biodegradabili.

“L’auspicio – commenta Luca Ferlito – è di orientare la Comunità del Parco, attraverso i rispettivi Sindaci, in una concreta azione di salvaguardia dell’ecosistema, fonte di ricchezza e patrimonio individuale dei Cittadini dei Nebrodi, sensibilizzando la popolazione in un percorso virtuoso e consapevole in campo ambientale”.

