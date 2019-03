Palermo: smantellato il mandamento di Porta Nuova, 32 arresti

12 Marzo 2019 06:53

Arresti a Palermo: ordinanze nei confronti di 32 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso

I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno tratto in arresto 32 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, favoreggiamento aggravato, trasferimento fraudolento di valori, sleale concorrenza aggravata dalle finalità mafiose, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.

L’inchiesta, coordinata dalla Dda del capoluogo siciliano, costituisce un’ulteriore fase dell’azione investigativa condotta dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo anche sullo storico mandamento di Porta Nuova, ed ha consentito di provare la vitalità dell’articolazione di Cosa nostra.

Valuta questo articolo