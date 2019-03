Basket: la P.C.R. Messina si qualificata al Jamboree

25 Marzo 2019 09:49

La Pcr Messina vola alle finali nazionali under 13 femminile al Join The Game

Ennesima soddisfazione per il settore giovanile della P.C.R. Messina. Dopo l’accesso alle fasi GOLD dei campionati under 13 e 14 maschili, la conquista delle finali nazionali under 13 femminile al Join The Game, la squadra esordienti vince tutte le gare del girone competitivo e si qualifica per il Jamboree regionale che si svolgerà l’8 e il 9 giugno. La società ringrazia Coach Gaetano Gebbia e tutto lo staff tecnico societario.

