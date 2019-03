Reggio Calabria, clamorosa svolta nelle indagini per l’omicidio Scopelliti: confermato l’accordo mafia-‘ndrangheta, indagati 17 “super Boss” e affiliati delle cosche [NOMI e DETTAGLI]

17 Marzo 2019 11:39

Reggio Calabria, la Procura ha aperto una nuova inchiesta sull’omicidio del giudice Antonino Scopelliti: dopo 28 anni si può fare piena luce su uno dei delitti più efferati della criminalità organizzata

La Procura distrettuale di Reggio Calabria ha indagato 17 tra boss e affiliati a cosche mafiose e di ‘ndrangheta in relazione all’omicidio del sostituto procuratore generale della Corte di cassazione Antonino Scopelliti, ucciso il 9 agosto del 1991 in località “Piale” di Villa San Giovanni mentre faceva rientro a Campo Calabro, quando aveva appena 56 anni. L’indagine è coordinata dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo. Tra gli indagati figura anche il boss latitante Matteo Messina Denaro. L’omicidio del giudice reggino venne deciso da un’alleanza tra mafia e ‘ndrangheta: l’ipotesi, già più volte esplicitata negli anni dagli investigatori, è stata confermata dall’inchiesta della Dda di Reggio Calabria che adesso coinvolge boss siciliani e calabresi. Di questo avrebbe parlato il pentito catanese Maurizio Avola. Anche un altro collaboratore, Francesco Onorato, nel processo sulla ‘ndrangheta stragista, ha sostenuto che Scopelliti fu ucciso dalle ‘ndrine per fare un favore a Totò Riina che temeva l’esito del giudizio della Cassazione sul maxiprocesso a Cosa nostra. L’ipotesi del’accordo mafia-‘ndrangheta era stata presa in esame sin dall’epoca del delitto, anche perchè Scopelliti doveva sostenere l’accusa nel maxi processo in Cassazione alla mafia. Tant’è che i vertici della “cupola” finirono a processo. Boss del calibro di Bernardo Provenzano, Giuseppe Calò, Bernardo Brusca, Nitto Santapaola ed i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, furono però assolti in via definitiva dall’accusa di avere svolto un ruolo nell’assassinio dell’alto magistrato.

In modo più specifico, l’omicidio di Scopelliti venne stabilito in un summit mafioso svoltosi nella primavera del 1991 a Trapani cui partecipò anche Matteo Messina Denaro. Lo avrebbe detto il pentito catanese Maurizio Avola al procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo che coordina la nuova inchiesta sul delitto. Pochi mesi dopo, il 9 agosto 1991 in località “Piale” di Villa San Giovanni mentre Scopelliti faceva rientro a Campo Calabro dove era nato e dove trascorreva le vacanze, un commando composto da siciliani e calabresi entrò in azione uccidendolo.

Omicidio Scopelliti: 17 indagati, ecco tutti i nomi

Oltre a Matteo Messina Denaro, sono coinvolti altri 6 siciliani, i catanesi Marcello D’Agata, Aldo Ercolano, Eugenio Galea, Vincenzo Salvatore Santapaola, Francesco Romeo e Maurizio Avola. Sono 10 gli indagati calabresi: Giuseppe Piromalli, Giovanni e Paquale Tegano, Antonino Pesce, Giorgio De Stefano, Vincenzo Zito, Pasquale e Vincenzo Bertuca, Santo Araniti e Gino Molinetti. Nuovo impulso alle indagini è venuto dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia catanese, Maurizio Avola, che ha anche fatto ritrovare, nell’agosto scorso, il fucile che sarebbe stato utilizzato per uccidere Scopelliti. Arma che era nascosta nel catanese.

Gli indagati per l’omicidio Scopelliti, ad eccezione, ovviamente, del latitante Matteo Messina Denaro, hanno ricevuto un avviso di garanzia finalizzato all’affidamento di una perizia tecnica sul fucile ritrovato nell’estate scorsa nel catanese e che sarebbe, secondo un pentito, una delle armi usate per l’omicidio del magistrato. L’affidamento peritale dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. I tecnici dovranno analizzare il fucile calibro 12, 50 cartucce Fiocchi, un borsone blu e due buste, una blu con la scritta “Mukuku casual wear” ed una grigia con scritto “Boutique Loris via R. Imbriani 137 – Catania” alla ricerca di tracce genetiche, balistiche e impronte che potrebbero trovarsi sui reperti e che potrebbero risultare decisive per le indagini. Essendo accertamenti irripetibili, è necessaria la presenza di tecnici nominati dagli indagati. Da qui la necessità di dare comunicazione agli indagati per permettere loro di nominare propri consulenti.

Secondo quanto emerso dall’inchiesta, i rapporti tra mafia e ‘ndrangheta sono oggi ancora molto solidi.

Valuta questo articolo