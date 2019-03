Omicidio Scopelliti, Falcomatà: “dare pace alla memoria del giudice ucciso dalla ‘ndrangheta”

18 Marzo 2019 19:12

Omicidio Scopelliti, Falcomatà: “le nuove rivelazioni offrono uno spaccato inquietante del torbido intreccio di interessi criminali che si celano dietro il barbaro assassinio del sostituto procuratore reggino”

“Le nuove rivelazioni ed i risvolti investigativi venuti fuori negli ultimi giorni offrono uno spaccato inquietante del torbido intreccio di interessi criminali che si celano dietro il barbaro assassinio del Giudice Antonino Scopelliti, un professionista integerrimo al servizio della giustizia, un amorevole padre di famiglia, al quale la nostra terra rimarrà per sempre sentimentalmente legata”. Lo scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando le notizie diffuse di un nuovo filone di indagine aperto sull’assassinio del sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione ucciso a Piale di Villa San Giovanni il 9 agosto del 1991. “La storia di quel delitto – ha aggiunto il sindaco – che agli inizi degli anni ’90 sconvolse la comunità reggina e l’Italia intera, dando di fatto avvio a quella che passerà alla storia come la stagione delle stragi, sembra confermare l’esistenza di una storica macabra alleanza, tra la mafia siciliana e la ‘ndrangheta calabrese, costruita su una reciproca convenienza di interessi criminali a danno dello Stato e della Giustizia”. “Da cittadino, prima ancora che da Sindaco, vorrei si possa fare piena luce su quell’assassinio – ha aggiunto Falcomatà – non solo per dare pace al ricordo del Giudice Antonino Scopelliti, cui rivolgiamo l’esercizio amorevole della memoria, ma anche perché come appare ormai sempre più evidente, accertare la verità che ruota attorno al delitto di Piale, significherebbe ricostruire un pezzo importante della storia d’Italia, un passaggio significativo utile a definire i contorni della geografia criminale degli ultimi decenni”. “Nel trasmette un abbraccio caloroso da parte della comunità reggina alla famiglia Scopelliti, ed in particolare alla figlia Rosanna, al quale mi legano sentimenti di profonda amicizia, esprimo il più sincero plauso agli uomini della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ed al suo capo Giovanni Bombardieri, per il brillante risultato raggiunto con l’avvio del nuovo filone di indagine. Siamo certi – ha concluso il sindaco – che gli importanti risvolti investigativi saliti agli onori della cronaca negli ultimi giorni, risulteranno di fondamentale importanza per la ricostruzione di una verità storica che la nostra Città e l’Italia intera aspettano ormai da troppo tempo”

