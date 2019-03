Sicilia, nuovi vertici al Cas. Falcone: “L’Ente ha rialzato la testa”

27 Marzo 2019 19:05

Sicilia, il commento dell’assessore Falcone sulle nomine dei nuovi vertici del Cas

“Formuliamo i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi vertici del Cas, il presidente Franco Restuccia e la componente del cda Chiara Sterrantino (entrambi di Messina, ndr), manifestando apprezzamento per la scelta di due professionisti di riconosciuta capacità e valore“. Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, commentando il rinnovo del consiglio d’amministrazione del Consorzio per le autostrade siciliane.

“Ai componenti uscenti che resteranno in carica ancora per un mese, Alessia Trombino e Maurizio Siragusa, va un sincero ringraziamento per l’attività svolta nel corso di circa un anno. Un periodo – sottolinea Falcone – che per il Cas ha rappresentato l’inizio di una transizione vero una governance finalmente ordinata ed efficiente. A stretto giro – conclude l’assessore – si terrà un primo incontro con il presidente Musumeci e i nuovi vertici del Cas per fare il punto sulla pianificazione strategica che sarà adottata nei prossimi anni”.

